Ecuador registra dos incendios forestales en provincias fronterizas con Colombia y Perú

De acuerdo con la fuente, el incendio en el Carchi está localizado en el municipio Espejo, en el sector Corazón de Mundo Nuevo, mientras que el de Loja está en el municipio homónimo, en la zona de El Cisne, donde los bomberos realizan labores de sofocación del flagelo.

De acuerdo a la SNGR, otro incendio está controlados en el municipio de Mira (Carchi), en la zona de La Concepción, y uno más en el municipio Calvas, en el sector Carlos Alto-El Saco, en Loja, según la información difundida este lunes y que tiene corte a las 08:00 hora local (13:00 GMT).

La semana pasada el informe meteorológico alertó de altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, condiciones que pudieron favorecer la propagación del fuego en los incendios que se registraron entonces.

Esas condiciones se mantuvieron, en general, en varias zonas, aunque el domingo se reportaron esporádicas lluvias en algunas zonas, como en Quito, la capital de Ecuador.