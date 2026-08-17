Ecuador registró en julio una inflación interanual del 1,39 %, inferior a la de junio

La inflación mensual de julio fue de -0,09, mientras que la de ese mes de 2025 fue de 0,17 % y la de junio último fue de 0,79 %.

La variación mensual del índice de precios al consumidor de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (alimentos) en julio 2026 fue de -0,05 % y en julio del año anterior fue de 0,46 %.

Por otro lado, la variación mensual del índice de precios al consumidor del resto de productos (no alimentos) alcanzó un valor de -0,13 %. En julio 2025 fue de 0,08 %, de acuerdo al INEC.

Las tres divisiones de consumo que menor variación mensual presentaron en julio último fueron: Seguros y servicios financieros (-3,70 %); Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-1,49 %); y Salud (-1,26 %).

El costo de canasta familiar básica de consumo (CFBC) en julio de 2026 se ubicó en 825,17 dólares, por encima de los 824,85 dólares que se registró en junio pasado.