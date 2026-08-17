EE.UU. acusa a un hombre deportado desde Fiyi de estafar 165 millones en criptomonedas

Zimbardi, residente en Flowery Branch (Georgia), fue acusado formalmente el 8 de julio de 12 cargos de fraude electrónico, 12 de lavado de dinero y uno de conspiración para lavar dinero.

La Fiscalía pedirá que quede bajo custodia del Servicio de Alguaciles hasta su traslado a Georgia, donde se sigue el proceso.

Entre junio de 2022 y agosto de 2023, según la acusación, Zimbardi promovió en videos y páginas web un programa llamado 'The Crypto Program' (El Programa Cripto), que ofrecía paquetes de publicidad con una rentabilidad garantizada del 25 % mensual.

Los inversores pagaban esos paquetes con criptomonedas que enviaban a billeteras digitales controladas en secreto por él.

En lugar de comprar la publicidad prometida, siempre según la Fiscalía, apostó más de 34 millones en operaciones de alto riesgo con divisas, en las que perdió buena parte del dinero, y pagó a los primeros inversores con lo que aportaban los nuevos.

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Destinó además al menos 10 millones a gastos personales, entre ellos una casa para su hijo, vehículos de lujo y la pensión de su exesposa.

El programa se derrumbó en agosto de 2023 y los afectados perdieron su dinero. En julio de 2025, cuando supo de la investigación del FBI, Zimbardi se instaló en Fiyi, donde vivió más de un año.

La Fiscalía sostiene que en mayo de 2026 renunció a asistir a la boda de su hijo en Virginia porque sospechaba, acertadamente, que los agentes lo detendrían allí.

Las autoridades fiyianas lo deportaron el 14 de agosto, después de conocer los cargos y en coordinación con el FBI y el Departamento de Estado.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que Zimbardi engañó a miles de personas con promesas de "ganancias enormes" y que, cuando la estafa se vino abajo, intentó eludir a la justicia huyendo "al otro lado del mundo".