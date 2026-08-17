EE.UU. frena trabajos en parque fronterizo con México tras denuncias de daños ambientales

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, anunció este lunes que “se está suspendiendo toda actividad de construcción en el Parque Nacional Big Bend”, mientras se realiza una evaluación sobre el terreno.

El mismo Scott será el encargado de realizar la visita a los trabajos en el parque, que comprende cerca de 320.000 hectáreas de ecosistemas diversos en el suroeste de Texas.

La suspensión se da después que activistas denunciaran el despliegue de maquinaria pesada, como excavadoras, y el derribo de árboles en el parque que limita con los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila.

Los activistas ambientalistas alertan que la construcción de un muro fronterizo en el parque acabará con el acceso al Río Grande, vital para la economía local, la fauna de la zona y supondrá un daño "irreversible una zona silvestre ecológicamente sensible".

Una barrera física también "cortaría de manera permanente" las rutas esenciales de movimiento para la vida silvestre, incluyendo jaguares, osos, borregos cimarrones y antílopes, y al mismo tiempo "aportaría poco o ningún beneficio al control y la seguridad fronteriza", según argumentan los abogados del Center for Biological Diversity en una demanda presentada en abril pasado para detener la construcción.

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“CBP está firmemente comprometido con la protección de Estados Unidos, y eso incluye nuestros tesoros nacionales, como el Parque Nacional Big Bend”, dijo Scott en un comunicado en el que agregó que tiene programado escuchar a los líderes locales y a los miembros de la comunidad.

Los trabajos han enfrentado severas críticas, incluso de republicanos. El martes pasado, el senador republicano por Texas John Cornyn solicitó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que consultara a las autoridades locales antes de proceder con la construcción.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado de Terrell, Thaddeus Cleveland —republicano y agente retirado de la Patrulla Fronteriza con 26 años de experiencia—, dijo que si bien considera que algunas barreras pueden ser útiles, no respalda las barreras para vehículos previstas para su condado, según declaró recientemente a la televisora KXAN.

Desde la llegada de Trump al poder, el número de personas que son interceptadas intentando cruzar la frontera de manera irregular ha llegado a su punto más bajo en 50 años, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew.

El área de Big Bend es, además, una de las que menos registra cruces: con menos del 1,3 % de los arrestos en el año fiscal 2025, debido a su escarpado paisaje.