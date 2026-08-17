El barril de brent gana un 2,65 % y cierra en 90,87 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 2,35 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión del viernes, cuando terminó en 88,52 dólares.

El brent tuvo una jornada relativamente estable hasta las 17:00 hora local de Londres (16:00 GMT), cuando comenzó a subir de precio.

Eso sucedió al conocerse las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está dispuesto a bombardear Omán si ese país se interpone entre un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra y abrir así el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de Estados Unidos en países de Oriente Medio.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

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Hoy expira el plazo de 60 días acordado en el memorando de entendimiento entre Irán y EE.UU. el pasado 17 de junio, pero el presidente Trump ya se encargó de enfriar las expectativas al descartar que Irán vaya a aceptar el tipo de acuerdo que él quiere sobre el programa nuclear de Teherán.

"Ellos (Irán) quieren llegar a un acuerdo, pero no van a cerrar el tipo de acuerdo que yo considero necesario", aseguró el mandatario durante una ronda de preguntas de la prensa en el Despacho Oval.