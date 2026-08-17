El CAC-40 termina en rojo (-0,66 %) y suma su quinta sesión consecutiva a la baja

El CAC-40 cerró en los 8.579,60 puntos, con 32 valores en rojo y ocho, en verde.

El grupo de lujo Kering encabezó las caídas del índice (-4,26 %), seguido por el fabricante de automóviles Stellantis (-4,02 %) y el grupo industrial Saint-Gobain (-3,22 %).

La también firma de lujo LVMH (-2,71 %) y la de cosméticos L'Óreal (-2,50 %) contribuyeron a la sesión en rojo debido a su importante peso en el CAC-40.

En verde, destacó la subida del fabricante de semiconductores STMicroelectronis, que se disparó el 5,15 % por las perspectivas positivas en el área de la Inteligencia Artificial (IA).