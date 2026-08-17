El embarazo adolescente en Cuba mantuvo el nivel más alto en los últimos cinco años

Sin embargo, el comportamiento de ese indicador para el grupo de 15 a 19 años, descendió en ese periodo de 48,5 a 43,2 %, refiere el informe.

Para las adolescentes más jóvenes (10-14 años) las tasas más altas por provincias se registraron en la occidental Mayabeque (2,2 %); las orientales Guantánamo (2 %); Granma y Holguín (ambas con 1,9 %); seguidas por Camagüey, en el centro-este (1,8 %); Pinar del Río, extremo este, (1,7 %); Las Tunas (este) y la central Sancti Spíritus (1,4 cada una).

"Este es un desafío que limita el desarrollo pleno de niñas y adolescentes y que nos involucra a todos como sociedad. Cuidemos y eduquemos para construir un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo", añade el reporte.

El 18 % del total de los embarazos adolescentes en Cuba corresponde a menores de 14 años, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El viceministro de Salud Pública, Reinol García Moreiro, calificó los datos como preocupantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Subrayó que los nacimientos gestados por madres menores de 15 años van en aumento: en 2021 fueron 381, mientras que en 2022 y 2023 fueron 397 y 419, respectivamente.

García también advirtió sobre las uniones entre adultos y menores de edad como una de las principales causas de este problema.

El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades, con cerca del 18-19 % de los nacimientos provenientes de madres entre 15 y 19 años.