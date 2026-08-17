El Gobierno francés plantea congelar las pensiones más altas para contener el déficit

"La contribución a la recuperación nacional de los pensionistas más acomodados, por ejemplo mediante una indexación más moderada de sus pensiones, es una cuestión que merece plantearse", escribió este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en la red Bluesky.

El ministro replicaba así a las críticas de uno de sus antecesores en el puesto y antiguo comisario europeo, Thierry Breton, quien el domingo en una entrevista al canal BFMTV echó en cara al Ejecutivo la congelación a comienzos de año de la reforma de las pensiones, que debía retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Para Breton, el Gobierno había querido salvar el pellejo en enero con esa suspensión de la reforma -era la exigencia de los socialistas para no tumbarlo en una moción de censura- y debe hacer frente ahora a una decisión con una solución que le resulta peor, al penalizar a los pensionistas actuales.

Lescure contestó las cifras ofrecidas por Breton en su razonamiento sobre el costo para las finanzas públicas de esa suspensión de la reforma de las pensiones.

Algunos expertos han estimado que si sólo se revalorizaran en la mitad de la inflación (que era del 2,1 % en julio) las pensiones de los que cobran 3.000 euros brutos, eso únicamente permitiría recaudar 700 millones de euros, que pasarían a ser 1.500 millones si se aplicara a los que ganan más de 2.000 euros.

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Esa idea que llevaba días circulando sin atribución precisa llegaba a unas semanas de que el Gobierno perfile el proyecto de presupuestos para 2027, que es un año electoral, con las presidenciales programadas el 18 de abril y el 2 de mayo.

Unas elecciones en las que el voto de los pensionistas será muy importante, sabiendo que es un colectivo muy numeroso (casi un 25 % de la población) y de los que registran un mayor nivel de participación.

Francia fue en 2025 el segundo país de la zona euro con el déficit más elevado sólo por detrás de Bélgica, con un 5,1 % de PIB.