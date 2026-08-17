El Gobierno yemení asegura haber lanzado 133 ataques contra objetivos hutíes en 24 horas

El portavoz de las Fuerzas Armadas del Gobierno yemení, Majid al Nuzaili, aseguró en una publicación en la plataforma X que en estas operaciones contra "capacidades y elementos" de los hutíes se utilizaron lanzacohetes, artillería y drones.

El anuncio llegó después de que los rebeldes hutíes reivindicaran el lunes un ataque con misiles balísticos contra un buque cerca del estrecho de Bab al Mandeb –uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo– y el puerto de Moca, ciudad a orillas del mar Rojo.

La televisión estatal identificó el barco como Amir Khan, de un empresario local, que llevaba más de un año amarrado por labores de mantenimiento y que no transportaba carga en el momento del impacto, mientras el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró que sus fuerzas impactaron un "buque de desembarco militar" de Arabia Saudí –al frente de la coalición militar contra los hutíes– y cuatro lanchas rápidas de escolta frente a Moca.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó la víspera su alarma por la escalada de las hostilidades en Yemen, donde en lo que va de mes al menos 17 civiles han sido víctimas de los ataques de rebeldes hutíes contra zonas controladas por el Gobierno reconocido.

Los rebeldes hutíes controlan Saná, la capital de Yemen, y gran parte del norte y el oeste del país desde que tomaron la ciudad a finales de 2014.

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Las fuerzas afines al Gobierno, respaldadas por potencias regionales durante gran parte de la guerra, mantienen el control de zonas de la costa occidental.

La escalada representa el peor repunte de la violencia entre los hutíes y la coalición capitaneada por Arabia Saudí desde la tregua mediada por la ONU en 2022, y se produce en respuesta a la reciente creación por parte de Riad de una Alianza Multinacional para la Seguridad Marítima destinada a proteger la navegación en el mar Rojo.

Los hutíes y sus rivales han evitado en gran medida un retorno a los niveles de combate a nivel nacional que se registraron antes de la tregua negociada por la ONU en 2022, pero la escalada del conflicto por parte de los insurgentes ha continuado en varios frentes.