El IBEX 35 baja el 0,87 % y pierde los 20.000 puntos por falta de acuerdo en Oriente Medio

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, cayó 174,7 puntos, ese 0,87 % y cerró en 19.981,9 puntos, por debajo de los 20.000 que conquistó el pasado 4 de agosto. En lo que va de año gana un 15,45 %.

El selectivo abría con pérdidas y mantuvo ese tono negativo durante la mayor parte de la sesión, afectado por las nuevas hostilidades entre EE.UU. e Irán y ante la falta de entendimiento entre ambos países, pese a que este lunes expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento del pasado 17 de junio.

Dentro de un IBEX que se tiñó en gran parte de rojo, Cellnex cedió el 2,32 % como el valor más castigado, seguido de Inditex que bajó el 2,15 %; Amadeus, 1,78 %; y Fluidra, 1,74 %.

Por el contrario, Repsol lideró los avances de la tabla (1,01 %), Solaria subió el 0,61 %; Acciona, el 0,48 %; y Banco Sabadell, el 0,27 %, como los únicos valores en positivo.