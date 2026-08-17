El incendio de una estación eléctrica provoca un apagón en la ciudad argentina de La Plata

El siniestro, cuyas causas se investigan, provocó un derrumbe en la estación de transformación eléctrica que la Empresa Distribuidora La Plata (Edelap) posee en la localidad de Tolosa, en la periferia de la capital bonaerense, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.

Según informó la compañía, el incendio "ya se encuentra controlado", pero por el incidente se ve afectado el suministro de energía en sectores de La Plata y las localidades periféricas de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

En ese área viven unas 950.000 personas.

En un comunicado, Edelap señaló que sus "equipos están trabajando en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, priorizando establecimientos de salud y servicios esenciales".

"Seguimos trabajando de manera ininterrumpida hasta normalizar el suministro", añadió la empresa de distribución de electricidad.