El ministro de Justicia francés no apoyará en 2027 al candidato del partido de Macron

En una entrevista al periódico local 'La Voix du Nord', Darmanin confirmó que no será candidato el próximo año para evitar que los extremos, ya sean de izquierda o de derechas, conquisten El Elíseo.

"Estamos en una situación extremadamente difícil, socialmente difícil para los franceses. Por lo tanto, he decidido no añadir más división y, por ende, no presentarme a las elecciones presidenciales y apoyar -y deseo que todo el mundo haga lo mismo- a Édouard Philippe", declaró el que también ha sido ministro del Interior (2020-2024) y ministro de Acción y Cuentas Públicas (2017-2020) bajo la presidencia de Emmanuel Macron.

El apoyo de Darmanin, de 43 años, a Philippe, de 55, en la primera vuelta de los comicios del 18 de abril sucede en plena fragmentación de anuncios de candidaturas que abarca sobre todo desde la izquierda moderada hasta la derecha clásica.

Esta situación ha llevado a que, según algunos sondeos, se perfile una segunda vuelta el 2 de mayo de 2027 entre la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, dos figuras especialmente controvertidas en Francia con proyectos euroescépticos.

El anuncio del actual ministro de Justicia, quien se había dado de baja temporalmente de Renacimiento en vistas de una posible candidatura presidencial que no se producirá, supone un duro golpe para Gabriel Attal, que es además del jefe de los diputados de Renacimiento en la Asamblea Nacional.

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Los sondeos ya colocaban a Attal, de 37 años, algo por debajo de Philippe, quien, tras terminar su periodo de tres años como primer ministro en 2020, decidió fundar su propio partido, Horizontes, después de haberse criado políticamente en el partido conservador de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy (UMP y después Los Republicanos).