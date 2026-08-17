El partido oficialista Adilet parte como favorito de cara a las elecciones en Kazajistán

"Adilet domina, sin duda, y seguirá haciéndolo de cara a las elecciones al Kurultái (el Parlamento kazajo)", declaró el politólogo kazajo Andréi Chebotariov en una rueda de prensa.

El experto explicó que Adilet, que fue fundado en mayo de este año, consolidó sus posiciones tras la fusión con el partido Amanat (antigua Nur Otan), que tuvo lugar hace dos meses.

El oficialismo llega a los comicios con Adilet en un intento claro de romper definitivamente los vínculos con la era de Nursultán Nazarbáyev, el anterior presidente kazajo y líder de Nur Otan.

En segundo lugar después de Adilet, según Chebotariov, se colocará el partido Aúl. Mientras, la lucha de las otras formaciones se centrará principalmente en la superación del umbral electoral para acceder al Kurultái, el nuevo Parlamento unicameral.

"Los sociólogos auguran buenos resultados para Aúl, que probablemente se convierta en la segunda fuerza parlamentaria más grande", aseguró Chebotariov.

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Los politólogos coinciden en que la principal incógnita de la campaña no es tanto quién se alzará con la victoria, sino la cantidad de apoyos que reunirá el oficialismo y el papel que desempeñarán los partidos restantes en el nuevo Parlamento.

A la vez, aseguran que la renovación de los escaños parlamentarios no llevará a cambios radicales en la política interna y externa del país. Los analistas creen que Adilet continuará la política equilibrada del Gobierno y no implicará giros radicales ni hacia Rusia, ni hacia Occidente.

Unos 12,6 millones de habitantes de la mayor república centroasiática elegirán el domingo el nuevo Parlamento unicameral del país.

Tras la reforma constitucional promovida en marzo por el presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, contará a partir del 23 de agosto con una única cámara parlamentaria de 145 miembros, que serán elegidos de manera proporcional por listas de partidos.

La campaña ha transcurrido sin sobresaltos y en medio de una gran pasividad y apatía por parte de los votantes, especialmente los más jóvenes.

Los expertos lo atribuyen a la falta de una cultura electoral que se generó al dominar un solo partido, Nur Otan, el panorama electoral durante más de dos décadas.