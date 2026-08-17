El primer Ferrari eléctrico alcanza un récord de 40 millones de dólares en una subasta

El automóvil, denominado "Chassis 0" por ser el primer chasis de producción del programa Luce, fue subastado por RM Sotheby's durante la Monterey Car Week y superó ampliamente la estimación previa de 1,1 millones de dólares.

El precio final fue más de 36 veces superior a esa valoración y unas 62 veces más que los 550.000 euros (unos 640.000 dólares) que cuesta la versión de producción del Luce, cuyas primeras entregas están previstas para finales de este año.

Todos los ingresos de la subasta se destinarán a la Ferrari Foundation para financiar iniciativas educativas.

Sotheby's indicó que el ejemplar fue personalizado mediante el programa Tailor Made de Ferrari y cuenta con una pintura perlada 'semimate' exclusiva que produce reflejos que varían del verde al violeta, según la incidencia de la luz, además de un interior realizado con cuero metálico Le Mans en color perla.

La cifra récord se produce apenas tres meses después de la presentación del Luce, cuyo diseño provocó críticas entre algunos seguidores de la marca y una caída de más del 8 % de las acciones de Ferrari en Milán al día siguiente de su debut.

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El comprador no fue identificado. El vehículo regresará ahora a la fábrica de Ferrari en Maranello (Italia) y está previsto que sea entregado durante el primer trimestre de 2027.

Aunque el Ferrari Luce es el vehículo nuevo por el que más se ha pagado en una subasta, el récord absoluto para vehículos lo sigue teniendo un Mercedes-Benz 300 SLR 'Uhlenhaut Coupé' 1955 que fue subastado en 2022 por Sotheby's por 135 millones de euros.

El anterior récord para un automóvil nuevo vendido en subasta también lo tenía un Ferrari: en agosto de 2025, una versión exclusiva del Daytona SP3 'Tailor Made' obtuvo 26 millones de dólares en la misma subasta de Sotheby's en Monterey.