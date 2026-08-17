El Reino Unido autoriza a Virgin a operar trenes por el eurotúnel a partir de 2030

La Oficina de Ferrocarriles (ORR, siglas en inglés) anunció que ha preaprobado a Virgin para operar a partir del 1 de octubre de 2030 hasta 20 trenes diarios de alta velocidad de ida y vuelta desde la estación de Saint Pancras en Londres con destino a París, Bruselas y Ámsterdam.

La concesión se otorga por un plazo de diez años, hasta el 31 de diciembre de 2040, ya que la ORR advierte de que los trenes de Virgin necesitarán cumplir ciertos requisitos técnicos y de seguridad, además de garantizar que su ocupación de las vías no entorpecen el acceso de otras compañías.

Hasta el momento, Eurostar monopolizaba de hecho esta vía de alta velocidad que en 2025 tuvo 20 millones de pasajeros, un 3 % más que en el año anterior. Esas operaciones le dieron el año pasado ingresos superiores a los 2.000 millones de euros.

Según el diario Financial Times, Eurostar se ha opuesto durante largo tiempo a la entrada de competidores con el argumento de que la estación de Saint Pancras no está suficientemente equipada para soportar un tráfico mucho mayor.