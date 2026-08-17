El sur y el centro de Europa lucha contra los incendios forestales en un verano muy seco

Según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el pasado 12 de agosto en Europa se habían quemado 576.027 hectáreas, en un verano muy seco y con temperaturas muy altas que apenas dan un respiro.

El incendio originado el pasado viernes en el parque natural de Hautes Fagnes, en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica) ya es el mayor de la historia del país tras calcinar hasta el momento cerca de 3.000 hectáreas cerca de la frontera con Alemania y provocar el desalojo de 600 vecinos.

El fuego se originó en el citado paraje natural situado en la región francófona de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país centroeuropeo, el Signal de Botrange, de casi 700 metros de altitud.

El cambio de las condiciones meteorológicas en las últimas horas, con precipitaciones débiles y viento favorable, "está ayudando a contener las llamas", según indicó un bombero a la agencia de noticias Belga.

El incendio que arrasó 300 hectáreas en la región alemana de Eifel ha sido controlado por los bomberos, en el mayor incendio en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que, no obstante está pendiente de la propagación del fuego en el otro lado de la frontera con Bélgica, en Hohes Venn (Hautes Fagnes).

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Las autoridades alemanas apoyan con varios efectivos y aeronaves en la extinción del fuego declarado a unos 50 kilómetros de distancia de Hürtgenwald, en la provincia belga de Lieja.

Los efectivos de bomberos han logrado controlar los incendios en la isla griega de Salamina, de 15 kilómetros de diámetro y separada de Atenas solo por un brazo de mar de pocos cientos de metros de ancho, donde en los últimos días, dos personas han fallecido y otras diez han resultado heridas.

En lo que va de año, nueve personas han perdido la vida en Grecia, cinco de ellas bomberos que operaban en distintos frentes, y al menos 30.600 hectáreas se han calcinado en lo que va de año.

Los bomberos siguen tratando de controlar cuatro incendios en el norte de Portugal, en una jornada en la que nueve distritos se encuentran en aviso naranja por altas temperaturas, que se prevé irán en aumento, según informó el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

El riesgo de incendio es máximo este lunes en decenas de localidades portuguesas.

Los servicios de extinción franceses han dado por controlado el incendio en el sur del departamento de las Landas (suroeste) que ha quemado 1.700 hectáreas de bosque. El fuego ha evolucionado de forma favorable, según la Prefectura de la región, y ha permitido el regreso a sus casas de 250 personas evacuadas del municipio de Luglon.

En Francia han ardido este verano más de 120.000 hectáreas, con el incendio más grave registrado en el departamento de Gironda donde se quemaron 42.000.

En lo que va de año, en España se han quemado 265.457 hectáreas, de acuerdo a los datos difundidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El incendio en la provincia de Huesca evoluciona favorablemente tras la lluvia caída en las últimas horas, en una jornada que ayer estuvo marcada por la muerte de un militar español que participaba en las labores de extinción, mientras que en Huelva comienza el repliegue de medios después de que el fuego se diera anoche por estabilizado tras quemar 33.000 hectáreas.

La Comisión Europea (CE) anunció hoy que ha movilizado medios de extinción personales y materiales de Estados miembros para combatir los incendios forestales que arrasan España y Bélgica, tras activar ambos países el Mecanismo Europeo de Protección Civil.