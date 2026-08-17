Emiratos se convierte en el primer país en aprobar uso oral de medicamento para vitiligo

La Autoridad Farmacéutica de Emiratos (EDE, en sus siglas en inglés) anunció en un comunicado la aprobación de la nueva indicación terapéutica para el medicamento de la marca registrada Rinvoq para el tratamiento del vitiligo no segmentario en adultos y adolescentes mayores de 12 años que requieren "terapia sistemática mediante medicamentos que circulan por el torrente sanguíneo".

"Este es el primer tratamiento oral autorizado para este grupo de pacientes", indicó la EDE, que apuntó que "Emiratos Árabes Unidos es el primer país del mundo en aprobar el uso ampliado de Rinvoq, lo que refleja su liderazgo en la adopción de las últimas innovaciones farmacéuticas y en la aceleración del acceso de los pacientes a ellas".

Rinvoq es un inhibidor de las enzimas quinasa Janus -un grupo de proteínas- que regula la hiperactividad del sistema inmunitario y actúa dentro de las células para bloquear ciertas señales "que se cree que causan inflamación", de acuerdo con la propia compañía.

Según la nota, este medicamento se toma por vía oral una vez al día, lo que proporciona una opción de tratamiento adicional para los pacientes que cumplen con los criterios médicos aprobados, mientras que afirmó que la aprobación forma parte de "un marco regulatorio avanzado que responde a los avances científicos globales".

Asimismo, la EDE instó a la población a consultar a un especialista si observan cambios inusuales en el color de la piel para facilitar un diagnóstico precoz y una evaluación adecuada antes de recibir el tratamiento.

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De acuerdo con la Vitiligo Research Foundation, la prevalencia de esta enfermedad -que no es contagiosa ni pone en riesgo la vida- "varía considerablemente" en todo el mundo, y las estimaciones se sitúan desde el 0,004 al 2,28 % de la población.

En mayo de 2023, Estados Unidos aprobó el uso de Rinvoq como primer medicamento oral contra la enfermedad de Crohn para algunos casos graves o moderados.