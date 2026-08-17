"Espantamonos" profesionales protegen el Campeonato Mundial de Bádminton en la India

La medida busca impedir que se repitan los problemas registrados durante el India Open disputado a comienzos de año en el mismo Estadio Cubierto Indira Gandhi, donde un macaco llegó a entrar en las instalaciones, provocando junto a la incursión también de palomas, interrupciones, burlas y quejas por las condiciones de higiene.

Ahora, los organizadores recurren a imitadores de los langures, una especie agresiva y de cola larga que atemoriza a los macacos de menor tamaño que viven libremente en las calles de la capital.

"Cuando emitimos estas llamadas, los monos simplemente huyen", dijo uno de los imitadores al medio local Hindustan Times.

La campeona mundial y medallista olímpica india Pusarla Sindhu defendió la medida y la comparó con el uso de Rufus, el halcón empleado en Wimbledon para mantener alejadas a las palomas.

"Mucha gente trabaja entre bastidores para asegurarse de que la India esté lista para recibir al mundo. Nuestras soluciones pueden ser genuinamente indias, pero también lo son nuestra calidez, nuestro espíritu y nuestra hospitalidad", declaró la deportista en X.

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No es la primera vez que la India recurre a los "espantamonos".

Durante la cumbre de líderes del G20 en 2023, las autoridades de Nueva Delhi contrataron a entre treinta y cuarenta imitadores del mono langur e instalaron recortes de siluetas del primate en el pudiente barrio de Chanakyapuri, epicentro de embajadas y hoteles de lujo y el centro administrativo de Nueva Delhi.

Además del trabajo de los "espantamonos", las autoridades este año han equipado al Estadio Cubierto Indira Gandhi con puertas de cerrado automático, geles 'anti-palomas', e incluso máquinas que emiten sonidos de baja frecuencia para ahuyentar a las aves durante la noche, según reportó The Hindu.

Con esto, los organizadores del Campeonato Mundial de Bádminton 2026 esperan mantener a raya la naturaleza hasta la conclusión del torneo el próximo domingo, 23 de agosto.