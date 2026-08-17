Excanciller María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos

"Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro", escribió De la Espriella en X.

El presidente destacó de Araújo su "experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia" y aseguró sentirse "honrado y feliz" de contar con ella para representar al país ante su principal socio diplomático y comercial.

Araújo, conocida como 'Conchi', tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado. Fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y posteriormente, entre agosto de 2006 y febrero de 2007, ocupó el cargo de ministra de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La nueva embajadora también ha ocupado cargos en la administración pública de Bogotá y como comentarista política en la emisora Blu Radio, y más recientemente llegó a la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), puesto que asumió en febrero de este año.

Araújo es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en cargos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado.

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Su designación se produce en la segunda semana del Gobierno de De la Espriella, que ha planteado un marcado acercamiento a Estados Unidos.

El presidente sostuvo este fin de semana una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien pidió suspender temporalmente los aranceles a productos colombianos debido a los efectos económicos del terremoto que sacudió al país el pasado lunes.