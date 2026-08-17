Exvicecanciller uruguayo dice que crisis entre Argentina y Brasil da mala señal a la UE

"En la modernidad, en las relaciones de América Latina, no hay un antecedente de este tipo bilateral, lo cual habla de la enorme complejidad que tenemos enfrente", apuntó en diálogo con la Agencia EFE Albertoni, quien recientemente se incorporó al Centro Carr-Ryan de la Escuela Kennedy de Harvard como investigador asociado.

De acuerdo con su postura, Albertoni enfatizó que el problema entre Argentina y Brasil es un hecho "muy complejo" para América Latina y recordó que estos dos países juntos representan un 80 % de la población de Suramérica.

Así mismo, el exfucionario dijo que Paraguay y Uruguay no sufren los efectos directos, pero sí los indirectos que se están dando en el marco del bloque que integran.

Albertoni recordó que se proyectaba para antes de fin de año dar "algunas señales" de la repartición de las cuotas por el acuerdo UE-Mercosur y que la crisis diplomática alargó el tema al punto de convertirlo en un problema.

"Que no esté resuelto el tema de las cuotas ya es una señal importante y negativa para Europa", puntualizó quien fuera viceministro de Exteriores durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La crisis diplomática "da malas señales y empieza a alertar o a recordar que el acuerdo -cuya implementación provisional arrancó el pasado 1 de mayo- aún no está sellado", añadió Albertoni.

Finalmente, subrayó que tanto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Argentina, Javier Milei, buscarán la reelección en sus respectivos países y que un eventual triunfo de ambos llevará a sumar cuatro años de enorme complejidad.

"La magnitud de la tensión hace muy difícil imaginar que esto tengo vuelta atrás", enfatizó el investigador.