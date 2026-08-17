Fráncfort baja un 0,38 % arrastrado por Wall Street y la incertidumbre sobre Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 0,38 %, hasta los 26.338,61 puntos.

Pese a la tensión en Oriente Medio, los inversores son optimistas respecto a la renta variable alemana después de que muchas empresas hayan publicado buenos resultados.

Además, se han reducido las presiones inflacionistas en EE.UU. y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) subirá los tipos de interés este año.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 1,3 %, hasta 162,80 euros, y el fabricante de chips Infineon ganó un 0,4 %, hasta 61,97 euros, tras el fuerte aumento de la facturación de la estadounidense Anthropic en el segundo trimestre.

El fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 1 %, hasta 1.214 euros.

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La empresa de venta de moda por internet Zalando perdió un 3,5 %, hasta 22,78 euros, y el productor de artículos deportivos Adidas cayó un 3,1 %, hasta 152,6 euros

El fabricante de bienes de consumo Henkel, que tiene marcas como La Toja, el detergente Persil, el lavavajillas Somat y los adhesivos Loctite, cayó un 1,9 %, hasta 74,84 euros, y Beiersdorf, que produce Nivea y Eucerin, cedió un 2,7 %, hasta 76,24 euros.