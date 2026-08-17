Fuertes lluvias en Pereira agravan la situación de damnificados por terremoto en Colombia

La lluvia complicó la situación de las personas que permanecen en albergues improvisados tras perder sus viviendas, especialmente en el parque Olaya Herrera, uno de los principales puntos de refugio habilitados en la ciudad.

Durante la noche, las carpas instaladas por la Alcaldía tuvieron que ser cubiertas con plásticos para evitar que el agua mojara las pocas pertenencias que las familias pudieron conservar tras el sismo.

El suelo del parque también quedó completamente mojado, lo que dificultó aún más las condiciones de quienes deben pasar allí la noche mientras esperan una solución habitacional.

La lluvia también afectó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde hubo inundaciones.

Videos divulgados en redes sociales muestran goteras y tuberías dañadas en algunas zonas del centro asistencial, aunque no se ha informado por ahora de la magnitud de los daños ocasionados por las precipitaciones.

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Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, y tenía hasta el viernes 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias, según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte del domingo, sitúa en 287 los fallecidos en todo el país, 4.147 heridos y 194 desaparecidos por el terremoto.