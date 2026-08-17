Fujimori considera prematuro el pedido de interpelación a ministro vinculado con minera

"Con referencia a la interpelación (de Belaúnde), bueno, llevamos un poquito más de dos semanas (de gobierno), la verdad es que nos parece prematuro", declaró Fujimori a la prensa durante su visita a la zona sur de Lima afectada por una intensa lluvia que ha dejado cerca de 300 afectados.

La jefa de Estado agregó que entiende que "hay una labor de parte de los parlamentarios, pero, para nosotros, más que responder es mostrar resultados y es estar al lado de la población, sobre todo en los momentos difíciles".

En ese sentido, la mandataria aseguró que Belaúnde tiene todo su respaldo y que acudirá al Parlamento "con el espíritu democrático que corresponde".

La bancada izquierdista de Juntos por el Perú presentó la moción de interpelación, el pasado viernes, contra el ministro para que se presente ante el pleno de la Cámara de Diputados a responder un pliego de 43 preguntas sobre su actuación política y la gestión del ministerio de Defensa.

El pedido de JP responde a la presunta influencia de la minera de oro Poderosa, ubicada en la provincia de Pataz, en la labor de Belaúnde como ministro, dado que esta compañía opera en dicha zona, declarada en emergencia para combatir la minería ilegal y otros delitos conexos, y, por lo tanto, bajo el control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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Belaúnde explicó en una entrevista a la emisora RPP que la presidenta del directorio de Poderosa, Evangelina Arias, hizo aportes económicos a su partido político Libertad Popular durante las elecciones generales de abril pasado, en las que postuló como candidato a la presidencia de Perú.

Sin embargo, el ministro aclaró que "el financiamiento es al partido, no es a una persona. Y el financiamiento no es de una empresa".

"Evangelina Arias, porque tenía afinidad con (el fallecido Nobel de Literatura) Mario Vargas Llosa que se inscribió al partido, decidió colaborar financiando al partido político", detalló Belaúnde.

En ese sentido, reiteró que minera Poderosa no ha aportado ni al partido porque "los aportes son de personas individuales a la organización política" y subrayó que no ha recibido "ni un centavo" de Arias ni de dicha empresa.

Belaunde añadió que el estado de emergencia que está vigente en Pataz "no es para, en términos criollos, 'chalequear' (dar seguridad personal) aL Minera Poderosa", sino para "combatir a las organizaciones criminales que utilizan armamento de fuego" en esa zona de la región norteña de La Libertad.

El anterior gobierno de Dina Boluarte (2022-2025) declaró los primeros estados de emergencia en Pataz después de que los enfrentamientos entre bandas de mineros ilegales empezaron a dinamitar las instalaciones de la minera y atacar a sus trabajadores para poder operar con libertad en los socavones que abrieron en el lugar de operaciones de este yacimiento de oro.