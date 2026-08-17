Gobierno de Bolivia retira la subvención al precio del diésel para "grandes consumidores"

La decisión del Gobierno se enmarca en el decreto 5676 que establece por ahora "un precio referencial de 18 bolivianos (1,55 dólares, al tipo de cambio vigente esta jornada)" por litro de diésel.

El nuevo costo no se aplicará para el sector del transporte público ni privado con consumos menores a los 5.000 litros al mes, los que seguirán pagando 9,80 bolivianos (0,84 dólares) el litro.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías establecerá la metodología para el cálculo del precio referencial del diésel, que será variable, mediante una resolución ministerial, señala la norma.

Así mismo, la cartera autoriza a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las estaciones de servicio "a comercializar el diésel a clientes directos y grandes consumidores a precio referencial".

En una rueda de prensa conjunta, los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo, y de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, explicaron los alcances del decreto.

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Aramayo señaló que esta medida es una decisión del Gobierno de Rodrigo Paz para "empezar a atender de manera urgente y con decisiones firmes el abastecimiento de combustible".

Por su parte, Blanco afirmó que "este mecanismo va a sincerar el precio" del diésel "que durante tantos años no se sinceró", en referencia a los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) que compraron combustible con recursos de las reservas internacionales y del oro, según denunció el Ejecutivo.

De acuerdo con Blanco, los consumidores directos de diésel se clasifican en tres grupos, según el volumen que compran: los usuarios primarios que se abastecen de entre 120 y 5.000 litros al mes, los "clientes directos" que adquieren de 5.000 a 19.999 litros al mes, y los "grandes consumidores" que compran más de 20.000 litros al mes.

Las largas filas de vehículos como autobuses y camiones de carga pesada que buscan diésel ocupan desde hace semanas avenidas y carreteras de La Paz, El Alto, Santa Cruz y otras ciudades del país andino y los conductores han denunciado que tienen que esperar incluso durante días para abastecerse del combustible.

Bolivia viene arrastrando este problema desde hace unos dos años y ha tenido altibajos durante el Gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

Paz retiró en diciembre la subvención de los combustibles que rigió desde 2005, aunque en enero tuvo que emitir un nuevo decreto con esa medida tras las protestas de sindicatos obreros que cuestionaron otras disposiciones de la norma original.

A principios de julio, el Ejecutivo emitió un decreto que mantiene fijos por otros seis meses los precios de los combustibles establecidos en diciembre, ante la aplicación del tipo de cambio flexible para el dólar y los factores externos que inciden en el precio internacional de los carburantes, que el país importa en su mayoría.

Esta última medida continúa vigente para los demás combustibles y para los consumidores de diésel que no sean considerados "grandes".