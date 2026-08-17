Grecia planea el pago anticipado de 13.000 millones de euros de deuda este año

Atenas tiene previsto amortizar unos 2.500 millones de euros procedentes del primer programa de rescate financiero al país, de 2010, cuyo reembolso estaba programado originalmente hasta 2041, según fuentes del Ministerio de Finanzas que cita el rotativo.

Asimismo, se destinarán 2.200 millones de euros a la amortización de un bono estatal y se reducirá el saldo de los títulos de deuda pública a corto plazo en 1.200 millones de euros para finales de año.

Gracias a estas amortizaciones anticipadas, el país ahorrará unos 360 millones de euros anuales en intereses.

Esta nueva medida se produce tras el reembolso anticipado de 6.900 millones de euros en préstamos el pasado mes de junio.

Según las últimas estimaciones de la Organización de Gestión de la Deuda Pública, se prevé que la deuda griega caiga al 137 % del PIB este año (desde el 146 % a fines de 2025).

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De confirmarse ese pronóstico, Grecia dejaría, por primera vez en décadas, de tener la mayor proporción de deuda pública en la eurozona a finales de 2026, dado que se prevé que la deuda italiana suba hasta el 138,6 % del PIB, frente al 137,1 % de 2025.

Durante la crisis financiera griega, de 2010 a 2018, la deuda soberana helena llegó a situarse ampliamente por encima del 180 % de su producción económica, y Grecia estuvo en riesgo de ser expulsada del euro.

Después de que sobrepasara el 200 % del PIB durante la crisis del coronavirus, el año pasado descendió hasta el 146 % del PIB, por lo que Grecia registra durante los últimos años uno de los ritmos de reducción de deuda más rápido a nivel mundial.