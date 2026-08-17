Guatemala y México firman acuerdo para prevenir y combatir los incendios forestales

El convenio, que tendrá una duración de diez años, fue suscrito entre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de México, de acuerdo a un comunicado del país centroamericano.

En el Memorándum de Entendimiento entre ambas naciones se establece un marco de cooperación para facilitar el intercambio de experiencias, conocimiento e información técnica para prevenir, detectar y combatir los siniestros, proteger el medio ambiente y reducir el impacto de los incendios en ambos países.

La portavoz de la Conred, Valeria Urizar, explicó que el acuerdo también promoverá el intercambio de información científica, protocolos y operativos conjuntos en el manejo del fuego.

"La cooperación permitirá fortalecer las capacidades institucionales mediante el intercambio de especialistas, desarrollar ejercicios conjuntos y fomentar una cultura de prevención con la participación de las comunidades y población expuesta a los incendios", dijo.

El convenio también establece que las dos instituciones puedan solicitar asistencia para el manejo de los incendios forestales y nombrar autoridades responsables para que faciliten la atención oportuna a los siniestros.

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De esta forma, destacó Urizar, Guatemala y México fortalecen los lazos de cooperación y reafirman su compromiso de trabajar de forma conjunta en la prevención y atención de los incendios, priorizar la vida, proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural.

Cada año, Guatemala registra cientos de incendios forestales que consumen grandes extensiones de flora y fauna.

El 2025 cerró con más de 1.700 incendios a escala nacional y un impacto que superó las 40.000 hectáreas de bosques afectadas, según registros oficiales.

En 2024, los incendios consumieron un total de 178.339 hectáreas y las regiones más afectadas fueron los departamentos (provincias) de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, todos en el norte del territorio.