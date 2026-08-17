Hawái amanece con escuelas y oficinas públicas cerradas tras el paso del huracán Lala

"Necesitamos uno o dos días para recuperarnos, así que vamos a cerrar este lunes las escuelas a lo largo del estado, además de las oficinas del condado y estatales", dijo Green en un video publicado en la red social X.

El cierre podría extenderse al martes en caso de que las tareas de recuperación y limpieza de escombros se alarguen, agregó el gobernador.

"Lo más importante es que no registramos una pérdida significativa de vidas humanas", aseguró Green. Las autoridades han reportado hasta el momento la muerte de una persona en un accidente de tráfico atribuido a las malas condiciones meteorológicas.

Un total de 200.000 personas continuaban sin electricidad a las 17:00 hora local del domingo (03:00 GMT), según los últimos datos disponibles.

Lala se convirtió en huracán el pasado sábado cuando se hallaba a poco más de cien kilómetros del archipiélago, y pasó muy cerca del sur de la mayor isla de Hawái, donde dejó los principales estragos.

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Lala se degradó el domingo a tormenta tropical a medida que se alejaba de las islas en dirección oeste y, aunque sus fuertes vientos y lluvias aún azotan la región, las autoridades locales confían en que remitan a lo largo del día.

La Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái pidió a la población que extreme la precaución este lunes por la presencia de escombros peligrosos, riesgo de contaminación y problemas eléctricos, y evite trayectos innecesarios por los posibles daños en puentes y carreteras.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) prevé para Lala "un pequeño cambio de intensidad el lunes", con un fortalecimiento que puede convertir al sistema en huracán nuevamente el martes o el miércoles, cuando ya se encuentre a cientos de kilómetros de distancia del archipiélago.

Pese a su ubicación en medio del océano Pacífico, Hawái no acostumbra a sufrir huracanes. Desde 1950 apenas dos han tocado tierra en este archipiélago, el último de ellos en 1992.

Sin embargo, este es un año atípico para la actividad ciclónica en el Pacífico debido al fenómeno climatológico de 'El Niño', que implica un calentamiento extraordinario de las aguas en este océano y favorece la formación de huracanes en la región.