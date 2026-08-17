Hillary Clinton: Trump es más cercano a Corea del Norte y Rusia que a Canadá y Omán

“El presidente está haciendo que la política de Estados Unidos sea más favorable hacia Corea del Norte y Rusia que hacia Canadá y Omán. ¿Me estás tomando el pelo?”, escribió la política en su cuenta de X.

El mensaje de Clinton, que estuvo al frente de la política exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2013, llega poco después de que Trump hiciera afirmaciones en contra de algunos socios de Washington en medios de comunicación y a través de redes sociales.

El domingo, el mandatario adelantó que reducirá la escala de las maniobras militares entre Seúl y Washington porque envían un mensaje inadecuado a Corea del Norte, un país que consideró que ha sido “respetuoso” durante sus mandatos. Trump también criticó que Corea del Sur no se involucrara en la guerra para “desnuclearizar” Irán.

Horas más tarde, este lunes, Trump amenazó con bombardear “sin piedad” Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz, una afirmación que llegó después de que el portavoz de Exteriores iraní afirmara que se estaba conversando con Mascate sobre una ruta segura en el paso marítimo.

Lea más: Excongresista enemistada con Trump asegura que EE.UU. analiza usar arma nuclear contra Irán

Clinton expresó su sorpresa por estas afirmaciones en materia de política exterior que, en su opinión, alejan a Estados Unidos de aliados tradicionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese mismo sentido, la exsecretaria de Estado destacó también la sintonía con Rusia, sobre todo en la guerra con Ucrania, y la lejanía con Canadá, país vecino y aliado que convive desde la llegada de Trump a la Casa Blanca con afirmaciones sobre una posible anexión, imposiciones de aranceles y las críticas de Washington hacia el tratado regional de libre comercio a tres bandas que involucra también a México (T-MEC).