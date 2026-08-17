Inauguran 'solinera' en La Habana del Este para carga de vehículos y uso de la comunidad

“La transformación energética no es un concepto lejano, es una realidad que ya está en La Habana del Este”, declararon las autoridades durante la inauguración de la 'solinera', que funciona con energía solar fotovoltaica.

La instalación adapta el concepto de gasolinera a los nuevos tiempos: cuenta con varios puntos de carga, con conexiones alimentadas por un techo cubierto por paneles solares.

Además de un lugar de carga de vehículos eléctricos, en la información publicada se precisa que estará al servicio de la comunidad para cargar sus equipos electrodomésticos, desde teléfonos celulares hasta ollas arroceras.

Las 'solineras' se enmarcan en la transformación de la matriz energética de la isla, pero también son una alternativa en medio de la actual crisis de suministro eléctrico, con cortes de más de 20 horas diarios tanto en la capital como en gran parte del país.

En La Habana ya fue inaugurada recientemente una 'solinera' en el municipio del Cerro, que según datos oficiales ha generado más de 3.000 kW/h en un mes.

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En otras provincias, como en Villa Clara, se han inaugurado estas instalaciones en la Autopista Nacional, pero también en comunidades, como la de Virginia, que cuenta con 56 paneles solares, 30 kilovatios de potencia y 60 kilovatios-hora de almacenamiento.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agravado progresivamente desde enero por el bloqueo petrolero que le ha impuesto EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Esta situación también está relacionada con las obsoletas centrales termoeléctricas -por décadas de explotación y falta de las inversiones necesarias para su mantenimiento- por lo que se reportan continuas salidas de operaciones por averías de esas unidades generadoras y en consecuencia prolongados apagones de 20 horas y más.

El Gobierno cubano espera que en 2026 se llegue a un 15 % de uso de energías renovables (fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica); un 24 % para 2030, el 40 % para 2035; y finalmente al 100 % para 2050.