Iniciativa sudanesa prepara lista de presos en cárceles de Egipto para su "repatriación"

El jefe del Comité de la Esperanza para el Retorno Voluntario, Mohamed Wadah, dijo este lunes a la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA que esta iniciativa pretende "resolver las situaciones" de los presos y deudores sudaneses en cárceles egipcias para "preparar su repatriación como parte del programa de retorno voluntario".

El responsable no ofreció detalles ni el número de personas que figuran en dichas listas, mientras que afirmó que "estas gestiones se realizan en coordinación con las autoridades gubernamentales egipcias pertinentes, la embajada de Sudán en El Cairo" y su propio comité.

Además, lanzó un llamamiento a las instituciones privadas, a las agencias estatales, a otros países de la región y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre otras plataformas de la sociedad civil, para que "contribuyan a los esfuerzos de movilización de ciudadanos sudaneses que desean regresar a su país".

En este sentido, afirmó el "compromiso" del comité de continuar con este proceso para "todos los ciudadanos sudaneses que desean regresar desde Egipto y otros países vecinos", después de que la iniciativa haya trasladado ya a miles de nacionales de Sudán desde territorio egipcio en autobuses, trenes y otros medios de transporte.

El Gobierno egipcio afirma que más de un millón de sudaneses llegaron a Egipto tras el estallido de la guerra en Sudán en abril de 2023, algo que El Cairo asegura que está causando estragos en su frágil economía, lastrada por la inestabilidad en Oriente Medio.

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Durante este periodo, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que muchos refugiados y solicitantes de asilo en Egipto, en su mayoría procedentes de Sudán y Sudán del Sur, han sufrido meses de arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y deportaciones por carecer de documentos debido a demoras burocráticas y administrativas en el país norteafricano.