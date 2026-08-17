Instituto de Medicina Legal de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto

Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML.

Entre las más de 300 víctimas que han sido identificadas "se encuentran 22 menores de edad", indicó el organismo en un comunicado.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, es la ciudad con mayor número de víctimas identificadas una semana después del terremoto, con 139, seguida por Pereira, capital de Risaralda, con 107, según el informe de Medicina Legal.

El boletín agrega que también fueron identificados ya 12 cuerpos de Quibdó, capital de Chocó; nueve de Buenaventura, seis de Buga y seis de Roldanillo, todas localidades de Valle del Cauca, y cinco Manizales, capital de Caldas, entre otros lugares.

"El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio", agregó el comunicado, que precisa que los fallecidos en Cali se están entregando en la vecina ciudad de Palmira.

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El terremoto tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó), situado en límites con Valle del Cauca y Risaralda, y por eso la mayor cantidad de víctimas mortales son de esos dos departamentos.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifró este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas de numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.