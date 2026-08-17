Intensas lluvias en el sur de Perú provocan deslizamiento que afecta carreteras y tránsito

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que esta mañana ocurrió un huaico en la zona de Quebrada de los Burros, en el distrito de Sama, en la provincia de Tacna, fronteriza con Chile, que afectó la vía Costanera, a la altura del kilómetro 68+500.

Por su parte, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías) realizó trabajos de limpieza y rehabilitación en dicha carretera, pero se suspendieron las labores, temporalmente, por la caída de rocas, indicó el COEN en su cuenta de la red social X.

El tránsito en la zona se encuentra interrumpido, agregó la fuente, y las imágenes en redes sociales mostraron camiones y transporte de pasajeros varados en la carretera entre el huaico, la caída de piedras y parte de la vía rota.

En el kilómetro 25.5 de la carretera Costanera, que comunica Tacna con Ilo, provincia del departamento de Moquegua, la vía se quebró y se abrió un socavón profundo a donde cayó un vehículo particular, pero su conductor logró salir antes de que fuera cubierto por el lodo, según informó la prensa local.

A su vez, en el kilómetro 68+500, otro huaico arrastró un vehículo de la Policía Nacional y quedó enterrado en el lodo, pero no se reportaron personas afectadas.

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Ilo también registró este lunes lluvias intensas, y la municipalidad del distrito de Pacocha reportó al COEN daños en una vía férrea, viviendas, un hospital y locales públicos y arrasó un campo deportivo

A raíz de la emergencia, los vuelos comerciales fueron restringidos temporalmente en el Aeropuerto Internacional Carlos Ciriani Santa Rosa de Tacna, dado que las condiciones meteorológicas anticipan nuevas lluvias en las próximas horas.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado viernes de "fuerte" a "fuerte y extraordinario" su pronóstico sobre la intensidad que tendrá el fenómeno de El Niño Costero en el país, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que se prevé la continuación de El Niño Costero "con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano (diciembre) en el centro y norte del país".

El organismo agregó que se espera que El Niño Global, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Sudamérica pueden intensificar El Niño Costero, se extienda hasta marzo de 2027.

De acuerdo con el Enfen, El Niño tendría una magnitud "fuerte" de agosto a septiembre y de "fuerte a muy fuerte" entre octubre y febrero de 2027.