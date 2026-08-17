Irak ordena a las petroleras "operar las 24 horas del día" para aumentar la producción

Estas órdenes tienen el objetivo de "garantizar la sostenibilidad y el aumento de los índices de producción y exportación", de acuerdo con un comunicado de la oficina de Al Zaidi publicado tras una reunión ampliada del Ministerio de Petróleo iraquí a la que también asistieron funcionarios del Ministerio de Finanzas.

Irak, el segundo mayor productor de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), anunció a principios de agosto que sus exportaciones de petróleo habían caído entre un 50 y 56 % desde el inicio de la guerra de Irán el 28 de febrero, que derivó en el bloqueo de Ormuz, la principal vía de comercialización del crudo iraquí.

En este sentido, Al Zaidi también "ordenó aprovechar las circunstancias actuales para transformar la crisis en una oportunidad de éxito mediante el desarrollo de la infraestructura petrolera y la ampliación de los canales de exportación".

El comunicado no incidió en los detalles de estos proyectos, aunque sí indicó que en la reunión se debatieron diferentes soluciones para "fortalecer las rutas de exportación alternativas", mientras que el primer ministro pidió "agilizar" la rehabilitación y el desarrollo de oleoductos y la contratación de empresas internacionales para comercializar el crudo.

El Ministerio de Petróleo de Irak dijo a principios de agosto que el país produce ahora unos 2,7 millones de barriles de crudo al día y exporta entre 1,5 y 1,7 millones, una caída considerable respecto a los 3,4 millones de barriles diarios que se exportaban a través de Ormuz antes del estallido de la guerra.

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En medio de la crisis, Al Zaidi visitó recientemente Washington, el principal aliado de Irak junto con Irán, y ahí selló tres memorandos de entendimiento con empresas estadounidenses, mientras que el Gobierno iraquí ha confirmado que hay contactos para desarrollar un proyecto de exportación a través de Áqaba, en la costa del mar Rojo de Jordania.