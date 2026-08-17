Italia condiciona reapertura del Schengen a la situación de Ceuta, aún "muy preocupante"

"La seguridad de las fronteras y la prevención del terrorismo son dos prioridades del Gobierno. Por eso estamos valorando con gran atención cuándo reabrir el espacio Schengen. Todo depende de cómo evolucione la situación en Ceuta, que, sin embargo, sigue siendo muy preocupante", aseguró Tajani en declaraciones a medios locales.

Las palabras del jefe de la diplomacia italiana hacen suponer que el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni mantiene por ahora los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, reintroducidos el 31 de julio tras la entrada irregular masiva de migrantes en la ciudad autónoma española de Ceuta, ubicada en el norte de África.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ya avanzó el pasado jueves que la decisión de suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen con España no sería revisada antes del 15 de agosto y que los controles solo se levantarían una vez descartados por completo los riesgos para la seguridad de Italia.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez había exigido sin éxito a Roma el levantamiento de las restricciones y respondió suspendiendo la aplicación del acuerdo de Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, con la reintroducción de controles a los viajeros procedentes de ese país.