Kanye West dará dos conciertos en Rusia en octubre

Según la agencia RIA Nóvosti, el artista, conocido actualmente bajo el nombre de Ye, actuará en Gazprom Arena con un aforo para 80.000 espectadores.

La venta de entradas, cuyo precio oscila entre los 9.000 rublos (100 dólares) y los 160.000 rublos (1.800 dólares), ya ha comenzado.

West visitó Moscú en 2024 para asistir al cumpleaños de un diseñador ruso con el que trabajó en el pasado.

Paralelamente, comenzaron a circular rumores sobre un concierto del rapero en el estadio Luzhniki de Moscú, un evento que nunca llegó a producirse.

Hace dos días, el rapero dio un concierto en Kazajistán, su primera gran actuación en Asia Central en el marco de la gira mundial, no exenta de polémica, que ya le ha llevado a varios países, incluida España.

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El principal motivo de polémica de esta gira llegó por las declaraciones antisemitas previas del artista, con apología del nazismo e imágenes de esvásticas en sus redes sociales en 2022, también la venta de una camiseta con una esvástica en su tienda oficial en 2025.

Esto llevó a la suspensión de conciertos en cinco países (Reino Unido, Francia, Suiza, Polonia e Italia), aunque en otros países llegó a reunir a más de 100.000 personas.

En España, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó de "repugnantes" estas declaraciones de West, pero señaló que no correspondía al Gobierno promover las cancelaciones de ningún evento.

En enero de 2026, el músico publicó en The Wall Street Journal un largo escrito de disculpa titulado 'A quienes he herido', en el que pidió perdón tanto a la comunidad judía como afroamericana, y alegó que su comportamiento se debía a problemas psicológicos, concretamente a un episodio maníaco severo, agravado por un trastorno bipolar.