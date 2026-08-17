La actividad económica en Brasil cae un 0,6 % en junio arrastrada por la industria

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), confirmó una desaceleración que ya venía gestándose en los últimos meses en la mayor economía de Latinoamérica.

En junio, la industria cayó un 1,4 % y el sector servicios, que supone alrededor de dos tercios del PIB brasileño, lo hizo un 0,5 %.

El crecimiento mensual del 1 % en la agricultura fue insuficiente para compensar las caídas en los otros sectores.

En comparación con junio de 2025, la actividad económica avanzó un 2,4 %, mientras que en el acumulado de los últimos doce meses el crecimiento fue de 1,5 %.

Después de que el PIB brasileño avanzara un 2,3 % en 2025, la mayoría de analistas prevé un avance menor o, como mucho, igual para 2026, año de elecciones presidenciales.

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Entre los factores que amenazan el crecimiento de la economía brasileña figuran la alta tasa de interés, situada en un 14 % anual, y el fenómeno climático de El Niño, que puede afectar al pujante sector agrícola debido al aumento de las temperaturas.