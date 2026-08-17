La Bolsa de Londres encadena seis días de bajadas y hoy pierde un 0,28 %

El índice principal londinense, el FTSE 100, cerró hoy con 29,81 puntos menos que en la jornada precedente, hasta quedarse en 10.720,30. En estos seis días, el índice ha perdido casi 180 puntos.

Parecida suerte corrió el índice secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, al cerrar con una caída del 0,66 % puntos, hasta los 24.704,40.

Entre las firmas que arrastraron la bolsa hacia abajo destacaron la fabricante de cocinas Howden Joinery (-3,51 %), la distribuidora de alcohol Diageo (-3,43 %) y la cadena de supermercados Sainsbury (-3,23 %).

Entre las ganadoras, destaca el comportamiento de las mineras: tres de las cuatro con mayores compras de hoy fueron Endeavour (2,04 %), Anglo American (2,03 %) y Fresnillo (1,74 %). Junto a ellas se situó la compañía farmacéutica GSK (1,87 %).

En las otras principales plazas europeas (París, Madrid o la alemana Fráncfort) la tónica de hoy también fue bajista, con la excepción del FTSE MIB de Milán, que cerró en verde.