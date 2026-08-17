La bolsa de São Paulo encadena diez sesiones en rojo tras el desplome de Casas Bahia

El corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, finalizó la jornada con 166.783 puntos básicos y empezó la semana en rojo, como finalizó la anterior, cuando se dejó un 3,25 % en el acumulado.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,36 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,200 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con el país ya imbuido en la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo octubre, los operadores económicos vivieron un nuevo terremoto en el sector minorista brasileño.

Casas Bahia, una de las mayores cadenas de tiendas del país, comunicó que solicitó ante la Justicia acogerse a la ley de quiebras para reestructurar una deuda que, según medios locales, alcanza los 17.300 millones de reales (3.330 millones de dólares / 2.875 millones de euros).

La compañía citó las altas tasas de interés, la restricción al crédito y las "presiones sobre el consumo" como factores de impacto en su situación financiera.

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En enero de 2023, Americanas, otro gigante del comercio minorista brasileño, también pidió acogerse a la ley de quiebras tras descubrir un enorme agujero en su balance de resultados, motivo por el cual se inició una investigación policial.

En este contexto, las acciones ordinarias de Casas Bahia se desplomaron hoy un 33,3 % y encabezaron las pérdidas en el Ibovespa.

Por el contrario, los grandes almacenes Magazine Luiza, principal competidor de Casas Bahia, lideró las ganancias de la sesión, al dispararse un 8,2 %.

Las pérdidas durante la jornada no fueron mayores por el empuje de la estatal Petrobras, que se anotó alrededor de un 1 % tras confirmar el hallazgo de hidrocarburos cerca de la desembocadura del río Amazonas, en el norte de Brasil.

El volumen financiero en el parqué paulista rondó los 25.000 millones de reales (4.800 millones de dólares), en unos 3,7 millones de operaciones, según los resultados preliminares.