La estatal petrolera paraguaya eleva el precio de los combustibles en su red

Semanas después de que los distribuidores privados elevaran sus precios, Petropar informó este lunes en la red social X que todos los combustibles aumentarán 300 guaraníes por cada litro (unos 0,050 dólares).

De esta forma, el diésel común, conocido como tipo III, pasó a costar 8.290 guaraníes por litro (1,38 dólares), un 3,7 % más que en julio pasado, mientras que el diésel prémium subió un 3 %, hasta los 10.300 guaraníes por litro (1,71 dólares).

Por su parte, el precio de la gasolina de 88 y de 93 octanos aumentó un 4,4 %, hasta los 6.990 guaraníes (1,16 dólares) y 7.490 guaraníes (1,24 dólares), respectivamente, en tanto que la de 97 octanos llegó a 8.840 guaraníes por litro (1,47 dólares), lo que supone un alza del 3,5 %.

Con este reajuste, el diésel común -el de mayor consumo en el país ya que es usado en unidades del transporte público, camiones de carga y maquinarias-, acumula un aumento del 32,6 % en las estaciones de Petropar, desde los 6.250 guaraníes el litro (1,04 dólares) que registraba en marzo pasado.

El presidente de Petropar, William Wilka, declaró este lunes a la radio Universo que el petróleo sigue "en valores bastantes altos" desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero pasado.

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La petrolera estatal cuenta con una red de 302 estaciones en todo el país y una participación en el mercado del 23 %.Desde el pasado 30 de junio entró en vigor el incremento de los combustibles comercializados por la privada Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa).

Paraguay es un país mediterráneo netamente importador de combustibles.