La FINUL denuncia que Israel lanzó más de 130 proyectiles diarios contra Líbano en agosto

La escalada alcanzó sus niveles más elevados durante el fin de semana, con 208 proyectiles contabilizados el sábado y otros 185 el domingo, en un contexto de creciente tensión a lo largo de la frontera entre ambos países, dijo la misión en un comunicado.

El incremento de los ataques está teniendo un impacto directo sobre la población civil, que vuelve a soportar las principales consecuencias de la inseguridad, según la FINUL.

Numerosas familias se han visto desplazadas o han tenido que modificar sus rutinas cotidianas ante el temor a nuevos episodios de violencia y la incertidumbre sobre la evolución de la situación, de acuerdo con la nota.

Ante esta situación, los efectivos de la FINUL mantienen una presencia visible sobre el terreno mediante patrullas y labores de vigilancia, además de despeje de vías, reducción de los riesgos asociados a explosivos y facilitación del acceso humanitario.

La misión de la ONU insiste en que la resolución 1701 del Consejo de Seguridad continúa siendo el marco para restablecer la estabilidad en la zona y subraya la necesidad de que todas las partes renueven su compromiso con sus principios para evitar un nuevo deterioro de la situación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La resolución 1701, aprobada en 2006 tras la guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, establece, entre otras cuestiones, el cese de las hostilidades y el respeto de la soberanía e integridad territorial del Líbano.