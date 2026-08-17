La firma mexicana Omnilife invierte 64 millones de dólares en una nueva planta en Texas

El Omnilife Innovation Park, de más de 550.000 pies cuadrados (unos 52.000 metros cuadrados), reúne la sede corporativa estadounidense, un centro de distribución y la nueva planta, con la que completa su red productiva en México y Colombia, según detalló la compañía en una nota informativa.

La primera etapa fabricará suplementos alimenticios en polvo con capacidad superior a medio millón de unidades anuales, escalable hasta cerca de 1,2 millones en la misma línea.

El complejo también reserva una superficie para incorporar líneas y categorías conforme evolucione el negocio.

La instalación cuenta con dosificación servocontrolada, llenado automatizado y un laboratorio de microbiología y análisis.

Así mismo, la compañía de suplementos alimenticios, vitaminas y productos de belleza aseguró que opera bajo el marco regulatorio y las buenas prácticas de manufactura aplicables en Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Omnilife, con un portafolio de más de doscientas marcas, adelantó que adaptará el etiquetado y algunos nombres comerciales sin modificar formulaciones, mientras trabaja con especialistas e instituciones académicas para ampliar la evidencia sobre sus productos e ingredientes.

“Contar con una planta de manufactura propia en Estados Unidos representa un paso muy importante para Omnilife”, afirmó Amaury Vergara, presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas, en el comunicado, al destacar que permitirá acercarse a empresarios y consumidores y responder con mayor agilidad.

El proyecto incorpora, sistemas eléctricos eficientes, áreas verdes y medidas para el uso responsable de energía y agua, al tiempo que prevé generar empleo y fortalecer proveedores locales en el corredor Dallas-Fort Worth, con una ubicación estratégica para la firma, añade la nota.

En México, Omnilife mantiene una planta de 50.000 metros cuadrados y veinte líneas de producción en El Salto, Jalisco, que exporta a América Central, Norteamérica y Europa; en Guachené, Colombia, opera otra de 5.000 metros cuadrados y cuatro líneas que abastece a América del Sur.

La expansión prolonga una estrategia de crecimiento que Vergara trazó desde 2024, cuando planteó crecer en Europa, evaluar un centro logístico en España y buscar innovaciones en laboratorios.

Fundada en Guadalajara en 1991, Omnilife tiene presencia en más de veinte países, más de 3.000 colaboradores y una comunidad superior a siete millones de personas, afirma el comunicado

Según el ranking DSN Global 100 citado por la empresa, Omnilife ocupa el puesto doce a nivel mundial de venta directa, con transacciones anuales reportadas de 603 millones de dólares.