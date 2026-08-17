La India alquila dos sistemas de drones estadounidenses por 203 millones de dólares

El Ministerio de Defensa informó en una comunicado de la firma de "un contrato con General Atomics Aeronautical Systems para el arrendamiento de dos sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) MQ-9B Sea Guardian de gran altitud y larga resistencia (HALE) para la Armada india por un periodo de 30 meses".

El acuerdo se enmarca en el refuerzo de las capacidades marítimas de la India en el océano Índico, donde Nueva Delhi sigue con atención la creciente presencia naval de China.

Los Sea Guardian están equipados con sensores de última generación y cargas útiles avanzadas destinados a reforzar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre "vastas aréas de dominio marítimo" y el Océano Índico, indicó.

En 2020, la Armada india ya arrendó dos drones MQ-9 Sea Guardian a General Atomics por un año que posteriormente prorrogó para cubrir sus necesidades operativas de emergencia.

El nuevo contrato se suma a la compra acordada en 2024 de 31 drones MQ-9B por cerca de 4.000 millones de dólares para las tres ramas de las Fuerzas Armadas indias, de los que 15 estarán destinados a la Armada.

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Aunque el país asiático ha dependido históricamente de Rusia para la mayor parte de su armamento, está girando hacia potencias occidentales como EE.UU. y Francia para adquirir tecnología más avanzada.

La India ha reforzado en los últimos años su vigilancia marítima y la cooperación con Estados Unidos, Japón y Australia, sus socios en el QUAD, que este año volvió a impulsar iniciativas para mejorar el conocimiento y seguimiento de la actividad marítima en el océano Índico.