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17 de agosto de 2026 a la - 10:15

La inflación en Canadá sube al 3 % interanual en julio impulsada por la gasolina

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Toronto (Canadá), 17 ago (EFE).- La inflación interanual en Canadá aumentó en julio al 3 %, dos décimas más que en junio, impulsada principalmente por el fuerte encarecimiento de la gasolina y de los viajes en medio del conflicto en el golfo Pérsico, informó este lunes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

Por EFE

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó además un 0,5 % con respecto a junio, o un 0,3 % una vez eliminados los efectos estacionales. Sin la gasolina, la inflación se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,2 %.

Los precios de la gasolina fueron uno de los principales factores detrás del repunte y aumentaron un 25,7 % interanual en julio, frente al 20,5 % de junio.

Estadísticas Canadá atribuyó el encarecimiento de la gasolina al conflicto en Oriente Medio, incluidos el bloqueo del estrecho de Ormuz y el cierre parcial de rutas marítimas del mar Rojo a finales de julio, que presionaron al alza su precio.

En conjunto, el componente energético del IPC aumentó un 16,6 % en los últimos doce meses, mientras que los precios del transporte avanzaron un 7,8 %.

También se aceleraron considerablemente los precios relacionados con los viajes. Los paquetes turísticos subieron un 15,2 % interanual, frente al 6,8 % de junio, debido en parte al aumento de los precios de hoteles y vuelos a ciudades estadounidenses coincidiendo con la celebración del Mundial de fútbol en EE.UU., México y Canadá.

Por su parte, los billetes de avión fueron un 12 % más caros que un año antes, después de subir un 9,6 % en junio, un aumento al que también contribuyeron los mayores costes del combustible para aviación.

La presión sobre los precios de los alimentos se moderó. Los productos comprados en supermercados aumentaron un 3,1 % interanual, frente al 3,9 % de junio, aunque encadenaron dieciocho meses con aumentos superiores a los del IPC general.

El Banco de Canadá anunciará el próximo 2 de septiembre su decisión sobre los tipos de interés.