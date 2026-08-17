La inflación en Canadá sube al 3 % interanual en julio impulsada por la gasolina

El índice de precios al consumidor (IPC) avanzó además un 0,5 % con respecto a junio, o un 0,3 % una vez eliminados los efectos estacionales. Sin la gasolina, la inflación se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,2 %.

Los precios de la gasolina fueron uno de los principales factores detrás del repunte y aumentaron un 25,7 % interanual en julio, frente al 20,5 % de junio.

Estadísticas Canadá atribuyó el encarecimiento de la gasolina al conflicto en Oriente Medio, incluidos el bloqueo del estrecho de Ormuz y el cierre parcial de rutas marítimas del mar Rojo a finales de julio, que presionaron al alza su precio.

En conjunto, el componente energético del IPC aumentó un 16,6 % en los últimos doce meses, mientras que los precios del transporte avanzaron un 7,8 %.

También se aceleraron considerablemente los precios relacionados con los viajes. Los paquetes turísticos subieron un 15,2 % interanual, frente al 6,8 % de junio, debido en parte al aumento de los precios de hoteles y vuelos a ciudades estadounidenses coincidiendo con la celebración del Mundial de fútbol en EE.UU., México y Canadá.

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Por su parte, los billetes de avión fueron un 12 % más caros que un año antes, después de subir un 9,6 % en junio, un aumento al que también contribuyeron los mayores costes del combustible para aviación.

La presión sobre los precios de los alimentos se moderó. Los productos comprados en supermercados aumentaron un 3,1 % interanual, frente al 3,9 % de junio, aunque encadenaron dieciocho meses con aumentos superiores a los del IPC general.

El Banco de Canadá anunciará el próximo 2 de septiembre su decisión sobre los tipos de interés.