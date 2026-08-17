La llegada de migrantes a Ceuta ya se había triplicado antes de la entrada masiva

Los últimos datos recabados por el Ministerio del Interior español confirman un cambio en la tendencia migratoria en lo que va de 2026: se triplican las entradas irregulares a Ceuta y Melilla, mientras se reducen casi a un tercio las llegadas a las islas Canarias (en el Atlántico).

Todo ello sin contar con la entrada de más de 70.000 personas a Ceuta (aunque no hay cifras oficiales) los pasados 30 y 31 de julio, de los que, según el Gobierno, quedan en la ciudad autónoma alrededor de 5.000.

El Gobierno en los balances quincenales migratorios ha dejado fuera este episodio por segunda vez, al considerar que los datos "requieren un análisis más específico".

Sin tener en cuenta esta entrada masiva, el último boletín refleja que desde el pasado 1 de enero hasta el 15 de agosto llegaron a Ceuta 5.013 personas, un 191 % más de las 1.722 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior.

En el caso de Melilla, el incremento es del 230 %: de 166 el año pasado a 548 este año.

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A nivel de toda España, 19.972 personas entraron de forma irregular hasta el 15 de agosto, un 9,4 % menos que el año pasado, cuando fueron 22.040.

La mayor parte de esas entradas, 14.411, fueron por vía marítima, a bordo de 599 embarcaciones precarias.

En Canarias se confirma la tendencia decreciente con 4.808 entradas irregulares en lo que va de año frente a las 11.883 del ejercicio anterior, es decir, un 59,5 % menos.

A las islas Baleares (en el Mediterráneo) llegaron 4.433 personas de forma irregular por vía marítima, 110 más que en los mismos meses del año anterior, cuando lo hicieron 4.323.

Y a la península llegaron por mar 5.152 personas, que son 1.224 más que un año antes, es decir, un 31,16 %.