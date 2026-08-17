La ONU alerta de déficit de tiendas de campaña en Gaza ante temporada de lluvias

El portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, dijo en su rueda de prensa diaria que los socios humanitarios de la ONU han advertido que "los preparativos para la próxima temporada de lluvias enfrentan falta de financiación y otras limitaciones", y es crítico que "se lleven a cabo ahora".

"Calculan que, de cara al invierno, nosotros y nuestros socios hemos podido adquirir menos de 30.000 tiendas de campaña, la mayoría de las cuales siguen retenidas fuera de Gaza. Esto se compara con una necesidad estimada de entre 80.000 y 130.000 tiendas, dependiendo de si se permite la entrada de suministros más duraderos", explicó.

Dujarric enfatizó que la ONU y sus socios todavía "no pueden introducir en la Franja de Gaza suministros de refugio más duraderos".

También aludió a una grave infrafinanciación de las labores, pues se ha obtenido "menos del 40% de los 4.000 millones de dólares necesarios para el apoyo humanitario en Gaza y Cisjordania".

Por otra parte, Dujarric divulgó que efectivos de UNICEF lograron llegar a las familias palestinas de la aldea de Qusra, en el norte de Cisjordania ocupada, que quedaron atrapadas tras establecerse un puesto de avanzada de asentamientos israelíes junto a sus casas, con un endurecimiento de las restricciones de acceso.

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La agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indicó que a principios de esta jornada, "tres familias palestinas de la aldea seguían rodeadas por una fuerte presencia de fuerzas israelíes y colonos", expresó el portavoz.

En esa zona, los trabajadores municipales enfrentaron "serios obstáculos" para reparar las conexiones de agua y electricidad dañadas durante la última semana, pero finalmente lo consiguieron pese a los ataques de colonos israelíes, algunos de los cuales fueron detenidos por las fuerzas israelíes, informó.

"También recibimos información de que las fuerzas israelíes presuntamente ordenaron a una fábrica palestina cercana suspender sus operaciones, lo que afecta a los medios de subsistencia de la población", agregó.