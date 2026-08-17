La ONU expresa su alarma por el aumento de víctimas civiles en ataques hutíes en Yemen

También se registraron al menos dos víctimas civiles en ataques a áreas controladas por los hutíes, indicó Türk en un comunicado donde pidió el cese inmediato de este tipo de acciones contra la población.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que reduzcan las tensiones y eviten infligir más sufrimiento al pueblo. Los yemeníes ya han sufrido demasiado a causa del devastador legado de años de conflicto, desplazamientos y crisis humanitaria", afirmó.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas citó en el comunicado ataques como el perpetrado contra un campamento para desplazados de Jaw al-Naseem, en Marib (Oeste), donde un misil hirió a seis civiles el 7 de agosto.

También recordó la ofensiva con misiles y drones lanzados por los hutíes dos días después contra el puerto de Al Mokha (suroeste), causando la muerte de tres trabajadores portuarios y otros cuatro heridos.

Otro ataque hutí contra un buque de carga el 11 de agosto causó presuntamente la muerte de cuatro tripulantes, tres paquistaníes y un indonesio, así como varios heridos, denunció el alto comisionado austríaco.

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"Insto a todas las partes a poner fin de inmediato a cualquier acción que pueda llevar a Yemen de nuevo a un conflicto a gran escala", concluyó Türk.