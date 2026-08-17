La Policía de Ecuador detiene en un aeropuerto a un español con 19,7 kilogramos de cocaína

En el aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo, la Policía Nacional ejecutó el operativo antinarcóticos denominado 'Español I', en el que una inspección canina alertó sobre una maleta perteneciente al ciudadano europeo Saul M.M., quien estuvo presente durante el registro policial y la aplicación de la prueba técnica para determinar el tipo de sustancia hallada.

"Durante la inspección se localizaron viente paquetes con cocaína, 19.7 KG equivalentes a 197.020 dosis", señaló el ministro del Interior, John Reimberg.

Entre los indicios recabados figura la cocaína, un teléfono celular, un dispositivo GPS, dinero en efectivo, un pasaporte, los pases de abordaje y el equipaje.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría hacia Europa y Norteamérica.