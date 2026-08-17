La seguridad de Israel es un punto central del acuerdo en Gaza, dice el presidente israelí

"Estoy agradecido por sus esfuerzos continuos para desarrollar las próximas fases en Gaza, de acuerdo al plan de 20 puntos del presidente (de EE.UU.) Trump", recoge un comunicado de Herzog en la red social X. "Me impresionó que los intereses de seguridad de Israel sean un elemento importante y central de su plan", añadió.

Herzog se vio con Kushner y Mladenov en su residencia en Jerusalén este mismo lunes. Ambos llegaron al país ayer por la noche tras mantener un encuentro con la delegación del grupo islamista Hamás en El Cairo.

"Elogié y animé sus esfuerzos por garantizar un futuro más prometedor y seguro para el pueblo de Israel, la población de Gaza y toda la región", continúa el comunicado del presidente israelí.

Kushner ha viajado como enviado especial de la Presidencia de Trump a Oriente Medio para supervisar la implementación de la segunda fase del plan de 20 puntos del magnate en Gaza.

El pasado 9 de agosto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la hoja de ruta de 15 puntos de la Junta de Paz, elaborada para empujar al cumplimiento del acuerdo de tregua en el enclave palestino, afirmando que Israel no se retirará de la Franja de Gaza hasta que Hamás se desarme.

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Su rechazo público no se correspondía con las acciones de Israel en el enclave palestino, donde sí estaba reduciendo sus bombardeos (por presión estadounidense) y, según analistas locales, estaba dirigiendo sus tropas a la línea amarilla que determina el acuerdo de tregua, tras haberse expandido más allá de ella en los últimos meses.

Este lunes, Kushner y Mladenov se reunieron también durante más de tres horas con Netanyahu. La oficina del mandatario publicó después un comunicado asegurando que Israel y la Junta de Paz crearán un grupo de trabajo conjunto sobre el desarme y desmilitarización de Gaza y otro para proveer de saneamientos, agua potable y otros recursos básicos a la Franja.