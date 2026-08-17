La UE aporta 2,3 millones de euros para frenar el cólera en Nigeria, Camerún, RCA y Chad

El grueso de la ayuda se concentra en Nigeria, con 1,5 millones de euros para reforzar los equipos de intervención, distribuir material básico -entre ellos kits contra la enfermedad- y financiar tareas de saneamiento e higiene, sobre todo en fuentes públicas y agua de uso doméstico.

Camerún recibirá 100.000 euros para frenar el brote y mejorar la atención a los enfermos, con personal de refuerzo, fármacos y nuevas unidades de tratamiento y rehidratación oral en las localidades más afectadas, precisó la CE.

La República Centroafricana y Chad contarán con 500.000 y 200.000 euros, respectivamente, para ampliar la atención a pacientes, la vacunación y las labores de agua, además de reforzar la vigilancia y la detección de casos, y garantizar entierros seguros y dignos.

"El cólera es prevenible y tratable. Sin embargo, sigue amenazando vidas cuando las personas carecen de algo tan básico como el agua potable y la atención sanitaria", dijo la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en un comunicado.

"Esta financiación de emergencia ayudará a nuestros socios a actuar con rapidez, contener los brotes y proteger a las comunidades más vulnerables", recalcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la Organización Mundial de la Salud, se notificaron más de 61.000 casos de cólera en 16 países africanos durante los primeros cinco meses de 2026.

La enfermedad, provocada por la bacteria Vibrio cholerae, se transmite principalmente a través del consumo de agua contaminada y, en sus formas más graves, puede provocar vómitos y diarrea que desembocan en deshidratación severa.

La tasa de mortalidad es inferior al 1 % y el tratamiento se basa en la reposición de líquidos y el uso de antibióticos, según el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades.