La UE envía tiendas de campaña, filtros de agua y mantas a Colombia por el terremoto

Suecia ha proporcionado 150 tiendas de campaña y 360 mantas, Alemania ha enviado 3.000 utensilios de cocina y 2.500 filtros de agua, y Luxemburgo ha ofrecido 79 tiendas de campaña, según anunció este lunes la Comisión Europea en un comunicado.

"Nuestro apoyo al pueblo de Colombia continúa tras el terrible terremoto. Estamos enviando cientos de tiendas de campaña, mantas y equipo de emergencia. Dos millones de euros en fondos de la UE están trabajando para proporcionar atención sanitaria, refugio, agua potable y alimentos a las comunidades. Ayudaremos a Colombia a recuperarse, juntos", dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una publicación en sus redes sociales.

Este material de emergencia se suma a los dos millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cifra este domingo en 289 los fallecidos, cinco menos que el sábado; además de 4.187 heridos y 143 desaparecidos, mientras que 354 personas han sido rescatadas.